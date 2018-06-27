تم تعيين 13 فنانا سينمائيا كوريا بمن فيهم الممثلان "ها جونغ أو" و"جو جين أونغ" والممثلة "بيه دو نا"، كأعضاء جدد في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية تشرف على أكبر مراسم لتوزيع الجوائز السينمائية الأمريكية المعروفة باسم "جوائز الأكاديمية الفنية"، أو جوائز "أوسكار".

وكان الممثلون "تشيه مين شيك" و"سونغ كانغ هو" و"لي بيونغ هون" وغيرهم من رجال السينما الكوريين قد تم تعيينهم كأعضاء في الأكاديمية.

وقد أعلنت الأكاديمية الأمريكية هذا العام عن تعيين 928 عضوا جديدا فيها، حيث زادت حصة السينمائيين الكوريين مما يدل على ارتفاع مكانة الأفلام الكورية.

ويذكر أنه يحق للعضو الإدلاء بالتصويت في عملية اختيار الأعمال المرشحة للحصول على جوائز الأكاديمية.







[Photo : KBS News]