إدراج فرقة بي تي إس ضمن قائمة الـ25 شخصا الأكثر نفوذا على الإنترنت

أدرجت مجلة "تايمز" الأمريكية فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية ضمن قائمة بـ25 شخصا هم الأكثر نفوذا على شبكة الإنترنت.

وقال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء أمس الخميس، إن مجلة "تايمز" قالت إن القوة الدافعة الحقيقية لنجاح فرقة "بي تي إس" هي معجبوها الممتحمسون على الإنترنت، وأشارت إلى أن أولئك المعجبين يطلقون على أنفسهم لقب "جيش" حيث يستهلكون بشكل متحمس كل ما يتعلق بالفرقة.

وأضافت مجلة "تايمز" أن عدد مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية الفرقة الجديدة بعنوان "الحب الزائف" قد تجاوز العدد الذي سجلته أغنيات المطرب الأمريكي "تيلر سويفت" والمطرب الكوري "ساي"، خلال أقل من 24 ساعة من نشره على يوتيوب.

[Photo : YONHAP News]