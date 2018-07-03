اليونسكو تضيف سبعة معابد بوذية كورية لقائمة التراث العالمي

تم إدراج سبعة معابد بوذية جبلية كورية ضمن قائمة التراث العالمي.

وقررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في اجتماعات دورتها الثانية والأربعين التي اختتمت يوم السبت الماضي في المنامة عاصمة البحرين، إدراج المعابد البوذية الكورية السبعة ضمن قائمة التراث العالمي.

والمعابد السبعة هي: معبد "تونغ دو سا" في "يانغ سان"، ومعبد "بوسوك سا" في "يونغ جو"، ومعبد "بونغ جونغ سا" في "آن دونغ"، ومعبد "بوب جو سا" في "بو أون"، ومعبد "ماكوك سا" في "كونغ جو"، ومعبد "سون آم سا" في "سون تشون"، ومعبد "ديه هونغ سا" في "هيه نام".

ووصفت منظمة اليونسكو المعابد الكورية السبعة بأنها أماكن مقدسة بقيت مراكز حية للتعبد والممارسات الدينية اليومية حتى وقتنا الحاضر.

وبهذا أصبح عدد مواد التراث الكوري التي تم إدرجها ضمن قائمة التراث العالمي 13 مادة.

ومن ناحية أخرى، تم أيضا إدراج مجامع مدينة مومباي الهندية، والمنظر الساساني الأثري في منطقة فارس في إيران، والمواقع المسيحية المخفية في منطقة ناغاساكي في اليابان، ومستوطنات الحجارة المرصوفة في كينيا، بالإضافة إلى واحة الأحساء في المملكة العربية السعودية.

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