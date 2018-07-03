ناشط يدعو شركة أديداس لعدم استخدام علم الشمس المشرقة لليابان

قال الناشط الكوري الجنوبي "صو كيونغ دوك" إنه تقدم بشكوى إلى شركة أديداس بسبب استخدامها علم الشمس المشرقة الياباني في فيديو ترويجي لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح "صو" الذي يعمل أستاذا في جامعة "سونغ شين" للبنات، أنه طلب من شركة الملابس الرياضية متعددة الجنسيات إزالة العلم الياباني المثير للجدل من الفيديو.

وكانت شركة أديداس قد نشرت مقطعًا مصوَّرًا مدته دقيقة واحدة مخصصا للترويج لأسبانيا في بطولة كأس العالم، وقد جذب الفيديو أكثر من 650 ألف مشاهدة.

وفي مقطع الفيديو تظهر علامة الشمس المشرقة بوضوح على الحائط، في لقطة تظهر فيها إحدى السيدات وهي تستخدم هاتفها المحمول.

وقد تسببت الشركة أيضًا في إثارة الجدل في عام 2014 عندما استخدمت العلم نفسه في الترويج لفريق كرة القدم الياباني المشارك في كأس العالم في البرازيل.

وقال صو إن معظم الدول والمنظمات الغربية، بما فيها الفيفا، تدرك أن علم الشمس المشرقة له نفس معنى علم ألمانيا النازية، وأضاف أنه من المهم الاستمرار في نشر الحقيقة بدلا من انتقاد الاستخدام الدولي للعلم.

يشار إلى أن كوريا وبعض البلدان الأخرى تنظر إلى علم الشمس المشرقة على أنه مرتبط بالإمبريالية اليابانية، حيث كانت القوات اليابانية تستخدمه في أوائل القرن العشرين.



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