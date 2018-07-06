افتتاح مهرجان نهر الهان الصيفي يوم 20 يوليو

أكتب :

2018-07-05 13:59:17

تحديث :

2018-07-05 15:15:01

افتتاح مهرجان نهر الهان الصيفي يوم 20 يوليو

تقرر  إقامة  مهرجان  نهر  الهان  الصيفي لعام  2018  بدءا  من  يوم  20  يوليو  وعلى  مدار  شهر  واحد،  تحت  رعاية  بلدية  سيول.
وتعقد  الدورة السادسة  من  المهرجان هذا  العام  تحت  شعار  "ساحة للعب  والفن  في  النهر  الصيفي"، وستشمل  80  فعالية في  11  من  حدائق  نهر  الهان.
ومن  بين  أكثر  الفعاليات شعبية:  حدث  بعنوان "معارك  المياه  الباردة"،  يتم  فيه  إطلاق  مياه  باردة  من  بنادق  خاصة،  مع  تجربة  الألعاب المائية  للتسلية.
ومن  ناحية  أخرى،  ستتحول ساحات  حدائق  نهر  الهان  إلى  أماكن  خاصة  للعروض  الفنية في  الهواء  الطلق، بعد  غروب  الشمس. 
وخلال  فترة  المهرجان  سيتم  تنظيم  مختلف  الفعاليات  الثقافية والفنية  بما  فيها  عروض  سيرك  وأعمال  مسرحية بالدمى،  ومهرجان  سينمائي تحت  جسور  نهر  الهان.
وصرحت  بلدية  سيول  بأن  أكثر  من  70%  من  إجمالي  فعاليات المهرجان  ستقدم  بالمجان. ويمكن  مراجعة  تفاصيل المهرجان    من  خلال  زيارة  موقع  بلدية  سيول  على  الإنترنت: http://english.seoul.go.kr/

[Photo : YONHAP News]

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