بلاك بينك تسجل أعلى عدد مرات مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة

أكتب :

2018-07-07 16:05:06

تحديث :

2018-07-07 16:08:59

بلاك بينك تسجل أعلى عدد مرات مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة

سجلت فرقة البوب النسائية الكورية "بلاك بينك" رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد مرات مشاهدة فيديو موسيقي لأغنيتها على يوتيوب من بين فرق الكي بوب الأخرى.
وقالت شركة "واي جيه" الراعية للفرقة أمس الجمعة إن الفيديو الموسيقي لأغنية "دو دو" وهو العنوان الأصلي لألبوم "سكوير آب"، أول ألبوم مصغر تصدره الفرقة، قد شوهد أكثر من 36,2 مليون مرة خلال فترة 24 ساعة من نشره على يوتيوب.
وعلى الصعيد الدولي، لا يزال المطرب الأمريكي "تيلور سويفت" يحمل الرقم القياسي، حيث حقق الفيديو الموسيقي لأغنيته "انظر ماذا فعلت لي" 43 مليون مشاهدة خلال فترة 24 ساعة من نشره في شهر أغسطس من العام الماضي.
وقال موقع بيلبورد المتخصص في الأغاني إن فيديو "بلاك بينك" حقق إنجازا، مشيرا إلى أن الفرقة الرباعية النسائية قدمت أعلى مستوى من بين الفرق الغنائية الكورية الأخرى، واحتلت أغنيتها المركز الـ55 في قائمة بيلبورد التي تضم أكثر 100 أغنية شعبية.


[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>