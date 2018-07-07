بلاك بينك تسجل أعلى عدد مرات مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة

سجلت فرقة البوب النسائية الكورية "بلاك بينك" رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد مرات مشاهدة فيديو موسيقي لأغنيتها على يوتيوب من بين فرق الكي بوب الأخرى.

وقالت شركة "واي جيه" الراعية للفرقة أمس الجمعة إن الفيديو الموسيقي لأغنية "دو دو" وهو العنوان الأصلي لألبوم "سكوير آب"، أول ألبوم مصغر تصدره الفرقة، قد شوهد أكثر من 36,2 مليون مرة خلال فترة 24 ساعة من نشره على يوتيوب.

وعلى الصعيد الدولي، لا يزال المطرب الأمريكي "تيلور سويفت" يحمل الرقم القياسي، حيث حقق الفيديو الموسيقي لأغنيته "انظر ماذا فعلت لي" 43 مليون مشاهدة خلال فترة 24 ساعة من نشره في شهر أغسطس من العام الماضي.

وقال موقع بيلبورد المتخصص في الأغاني إن فيديو "بلاك بينك" حقق إنجازا، مشيرا إلى أن الفرقة الرباعية النسائية قدمت أعلى مستوى من بين الفرق الغنائية الكورية الأخرى، واحتلت أغنيتها المركز الـ55 في قائمة بيلبورد التي تضم أكثر 100 أغنية شعبية.







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