عرض 9 أفلام كورية شمالية في مهرجان بوتشون الدولي للسينما

من المتوقع أن يتم عرض بعض الأفلام الكورية الشمالية أمام الجمهور في مهرجان بوتشون الدولي للأفلام الفانتازية الذي سيفتتح يوم الغد الخميس.

وقالت لجنة تنظيم المهرجان بالأمس إنها حصلت على الموافقة الحكومية على عرض الأفلام الكورية الشمالية، وهي 9 أفلام تم إنتاجها في كوريا الشمالية منذ فترة الثمانينيات من القرن الماضي وحتى الآونة الأخيرة، بما في ذلك فيلم "قصة بيتنا" الفائز بجائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان بيونغ يانغ السينمائي في عام 2016.

ومن بين الأفلام الكورية الشمالية المعروضة فيلم بعنوان "سمك النجوم" الذي أنتجه المخرج الكوري الجنوبي "شين سانغ أوك" في أثناء فترة اختطافه في كوريا الشمالية، وفيلم رسوم متحركة للأطفال حول نظام المرور.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية والعشرين من مهرجان بوتشون ستستمر لمدة 11 يوما، حيث تختتم يوم 22 من هذا الشهر.

[Photo : KBS News]