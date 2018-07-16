فرقة إكسو الشبابية تظهر في العرض الضوئي لبرج خليفة

أكتب :

2018-07-16 14:47:00

تحديث :

2018-07-16 16:16:31

فرقة إكسو الشبابية تظهر في العرض الضوئي لبرج خليفة

ظهرت فرقة "إكسو" الشبابية المكون من 9 أعضاء يوم السبت الماضي في عرض ضوئي خاص على برج خليفة في دبي الذي يعتبر أعلى ناطحة سحاب في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى 800 متر، ويعتبر أيضا أضخم شاشة ضوئية في العالم. 
وتضمن العرض الذي استمر لمدة 3 دقائق مقاطع وصور لكل أعضاء الفرقة مع تشغيل أغنية "لوكي" في الخلفية.
وبعتبر أعضاء فرقة "إكسو" أول شخصية غير ملكية من دول مجلس التعاون الخليجي تظهر صورها على برج خليفة.
وكانت نافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، قد أضافت إلى قائمة أغانيها أغنية الكي بوب بعنوان "باور" لفرقة "إكسو" لترقص النافورة على أنغام هذه الأغنية يوم السادس عشر من شهر يناير الماضي.

[Photo : KBS News]

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