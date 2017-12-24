تراجع معدلات الإصابة بالسرطان في كوريا الجنوبية للعام الرابع على التوالي

كشف تقرير جديد صادر عن وزارة الصحة والرعاية والمعهد الوطني لمكافحة السرطان، أنَّ معدل الإصابة بالسرطان في البلاد قد تراجع، وذلك لأربعة أعوام متتالية.

وقد صدر التقرير عن إحصائيات السرطان في البلاد لعام 2015 اليوم الخميس.

ووفقًا لما ورد في التقرير، فقد استمر ارتفاع المعدل النسبي للشفاء من السرطان ليصل إلى 70.7%، كما ظلت فرصة بقاء المصاب بالسرطان حيًّا حتى سن عامًا 82 بنسبة 35.3%.

كما تراجع عدد المصابين الجدد بالسرطان في عام 2015 بنسبة 1.9% عن عام 2014، ليصل عددهم 214,701 مريضًا.

ومنذ العام 2012، استمرت معدلات الإصابة في التراجع بنسبة 6% سنويًّا.

كما بيَّن التقرير أن عدد المصابين بسرطان الغدة الدرقية قد انخفض بنسبة 19%، وتراجعت أيضًا معدلات الإصابة بسرطان المعدة والقولون. لكن نسبة الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والبنكرياس قد ارتفعت جميعًا.

ومن بين الأنواع الخمسة من السرطان الأكثر شيوعًا في البلاد، والتي تحصل على دعم من الدولة لرسوم الفحص، فقد شهد سرطان الثدي وحده ارتفاعًا في معدلات الإصابة به.

