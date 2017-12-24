الحكومة توسع الموارد الصحية المجانية للمسنين

أكتب :

2017-12-22 09:39:59

تحديث :

2017-12-22 09:39:59

مع التحول السريع لكوريا الجنوبية إلى مجتمع من المسنين، تتخذ الحكومة خطوات لضمان حصول كبار السن على الموارد الصحية اللازمة.
وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنه ابتداءً من العام المقبل، سيمكن للكوريين البالغين من العمر 66 عامًا فأكثر، الحصول على فحص مجاني، لتشخيص الخرف المحتمل، أو الاضطرابات المعرفية الأخرى.
وسيزداد أيضًا عدد الشيكات الحكومية المجانية لأمراض هشاشة العظام والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات المعهودة في المسنين.
وبالإضافة إلى ذلك، فسوف يمكن لمن يعانون من أعراض ارتفاع ضغط الدم والسكري الحصول على اختبار مجاني.

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