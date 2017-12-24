انحسار الموجة الباردة في كوريا الجنوبية

انحسرت الموجة الباردة التي اجتاحت كوريا الجنوبية، على الأقل في الفترة الحالية.

وقد ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية أن درجات الحرارة في سيول سجلت 4 درجات مئوية، في الساعة 4:10 عصر الخميس، وهذا يزيد بنحو 5 درجات مئوية عن الوقت نفسه من اليوم السابق.

كما سجلت درجات الحرارة ارتفاعات ملحوظة في الصباح في العاصمة، حيث ارتفعت درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين. وكانت درجة الحرارة العظمى في سيول 4.6 درجة مئوية.

وعزت وكالة الأرصاد هذا الارتفاع إلى تدفق الرياح الجنوبية الغربية الدافئة، وأضافت أن درجة الحرارة الدافئة سوف تستمر في الفترة الحالية.

