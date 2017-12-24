المجموعات الدينية تصدر رسائل العام الجديد

أعرب القادة الدينيون في كوريا الجنوبية عن أملهم في التضامن وذلك في رسائلهم بمناسبة قدوم العام الجديد.

هذا ووجه المجلس الوطني للكنائس في كوريا رسالة أمس الجمعة قال فيها إنه يرجو ان تجلب اولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية العام المقبل آمالا جديدة للسلام في شبه الجزيرة الكورية. وعبر المجلس كذلك عن أمله في إنجاز المساواة في حقوق الانسان ضد التمييز وعدم المساواة.

وقال المجلس إنه يأمل في ان يكون العام 2018 عام الشفاء والمصالحة والتعايش في العالم بما في ذلك التعايش مع الطبيعة التي دمرها الطمع البشري.

كما اصدر المجلس المسيحي الكوري رسالة للتغلب على المواجهة وفتح مستقبل جديد من الأمل، مؤكدا في رسالته على الحرية وإعادة البناء.

يذكر أن البطريرك الأعلى لطائفة جوغي البوذية في كوريا الجنوبية اصدر رسالة أمل امس الجمعة قال فيها بأن الصراعات سوف تزول لتحل المصالحة، وسوف تزول الانقسامات لتحل الوحدة، وسوف تزول الأنانية لتحل الرحمة. وأضاف قائلا إنه يأمل في تحقيق السعادة لاؤلئك الذين يقاسون المعاناة والتهميش.

كما دعا كذلك لتحقيق السلام والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية ولانهاء النزاعات والحروب في العالم لخلق مجتمع عالمي سلمي.







