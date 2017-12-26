الكنائس تؤدي قداس عيد ميلاد المسيح في مختلف أنحاء البلاد

قامت الكنائس والكاتدرائيات بإجراء طقوس وقداس احتفالات عيد ميلاد المسيح في مختلف أنحاء البلاد.

وفي كاتدرائية "ميونغ دونغ" في وسط سيول، أقيم قداس عيد الميلاد اليوم الاثنين مع رئيس الأساقفة "أندرو يوم سو جونغ" رئيس أبرشية كنيسة سيول.

وفي قداس آخر جرى في منتصف ليل أمس الأحد ، صلى رئيس الأساقفة من أجل سعادة جميع الناس والحصول على بركة الله بمناسبة الاحتفال بولادة يسوع المسيح.

وأجرت الكنائس في مختلف أنحاء البلاد أيضا قداس وصلوات عيد الميلاد.

يذكر أن المجلس الوطني للكنائس في كوريا أصدر بيانا عبر فيه عن أمله في أن يتم تحقيق المصالحة والتوحيد السلمي في شبه الجزيرة الكورية ، كما عبر عن أمله أيضا في أن يتحقق السلام للشعب الفلسطيني.

ودعا القديس "أوم كي هو" رئيس المجلس المسيحي الكوري جماهير الشعب إلى تنفيذ الحياة التي عاشها السيد المسيح .









