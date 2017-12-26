هبوط طارئ لطائرة ركاب كورية في خاباروفسك الروسية

نفذت طائرة ركاب تابعة لشركة الجوية الكورية "كوريان إير" هبوطا طارئا في مطار "خاباروفسك" الروسي أمس الأحد.

وكانت طائرة الركاب الكورية قد أقلعت من مطار واشنط في رحلة إلى مطار "إنتشون" الدولي بكوريا الجنوبية، وأبلغ طاقم الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 مطار "خاباروفسك" عن وجود راكب مصاب بمرض خطير وطلب السماح بالهبوط الطارئ.

وقال مسؤول روسي إن الراكب الأمريكي الجنسية قد توفي قبل هبوط الطائرة نتيجة لتعرضه لاحتشاء في عضلة قلبه.

يذكر أن الطائرة أقلعت في وقت لاحق من المطار الروسي وعلى متنها جثة الراكب المتوفى، ووصلت إلى مطار "إنتشون" منتصف ليل أمس الأحد.















