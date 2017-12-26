هبوط طارئ لطائرة ركاب كورية في خاباروفسك الروسية

أكتب :

2017-12-25 15:41:26

تحديث :

2017-12-25 15:41:26

هبوط طارئ لطائرة ركاب كورية في خاباروفسك الروسية

نفذت طائرة ركاب تابعة لشركة الجوية الكورية "كوريان إير" هبوطا طارئا في مطار "خاباروفسك" الروسي أمس الأحد.
وكانت طائرة الركاب الكورية قد أقلعت من مطار واشنط في رحلة إلى مطار "إنتشون" الدولي بكوريا الجنوبية، وأبلغ طاقم الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 مطار "خاباروفسك" عن وجود راكب مصاب بمرض خطير وطلب السماح بالهبوط الطارئ.
وقال مسؤول روسي إن الراكب الأمريكي الجنسية قد توفي قبل هبوط الطائرة نتيجة لتعرضه لاحتشاء في عضلة قلبه.
يذكر أن الطائرة أقلعت في وقت لاحق من المطار الروسي وعلى متنها جثة الراكب المتوفى، ووصلت إلى مطار "إنتشون" منتصف ليل أمس الأحد.







  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Win.k KPOP PLUS
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>