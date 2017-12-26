هزات ارتدادية لزلزال بوهانغ لليوم الثاني

تعرضت مدينة بوهانغ فى مقاطعة شمال كيونغ سانغ اليوم الثلاثاء لهزات طفيفة، لليوم الثاني على التوالي.

وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن زلزالا بقوة 2 نقطة وقع فى الساعة الرابعة و5 دقائق من صباح اليوم على بعد 11 كيلومترا شمالي منطقة "بوك بوهانغ" بعمق 6 كيلومترات.

وكانت بوهانغ قد تعرضت يوم الاثنين أيضا لهزتين بلغت قوتهما 3 نقاط و5,2 نقطة، ووقعت الهزة الأولى فى الساعة 4 و19 دقيقة، بينما وقعت الثانية في الساعة 4 و32 دقيقة مساء.

وأوضح التقرير أن الهزات الأخيرة تعتبر ضمن الهزات الارتدادية التي وقعت في الخامس عشر من شهر نوفمبر والتي أعقبت الزلزال الذي بلغت قوته 5,4 درجة، والذي يعد الأقوى في هذه المنطقة.

وبهذه الهزات الثلاث الأخيرة، وصل إجمالى عدد الهزات الارتدادية لزلزال بوهانغ إلى 73.