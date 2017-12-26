هزات ارتدادية لزلزال بوهانغ لليوم الثاني

أكتب :

2017-12-26 10:41:03

تحديث :

2017-12-26 10:45:20

هزات ارتدادية لزلزال بوهانغ لليوم الثاني

تعرضت مدينة بوهانغ فى مقاطعة شمال كيونغ سانغ اليوم الثلاثاء لهزات طفيفة، لليوم الثاني على التوالي.
وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن زلزالا بقوة 2 نقطة وقع فى الساعة الرابعة و5 دقائق من صباح اليوم على بعد 11 كيلومترا شمالي منطقة "بوك بوهانغ" بعمق 6 كيلومترات.
وكانت بوهانغ قد تعرضت يوم الاثنين أيضا لهزتين بلغت قوتهما 3 نقاط و5,2 نقطة، ووقعت الهزة الأولى فى الساعة 4 و19 دقيقة، بينما وقعت الثانية في الساعة 4 و32 دقيقة مساء.
وأوضح التقرير أن الهزات الأخيرة تعتبر ضمن الهزات الارتدادية التي وقعت في الخامس عشر من شهر نوفمبر والتي أعقبت الزلزال الذي بلغت قوته 5,4 درجة، والذي يعد الأقوى في هذه المنطقة.
وبهذه الهزات الثلاث الأخيرة، وصل إجمالى عدد الهزات الارتدادية لزلزال بوهانغ إلى 73.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Win.k KPOP PLUS
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>