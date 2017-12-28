الحكومة الكورية تعزز سبل ضمان أمن الأجانب المقيمين في البلاد

قررت الحكومة الكورية تعزيز السبل الكفيلة بضمان أمن الأجانب المقيمين في البلاد والذين يتجاوز عددهم مليوني شخص.

وصرحت 11 وزارة ذات صلة، بما فيها وزارتا الداخلية والخارجية اليوم، بأنها أعدت عددا من السبل التي تستهدف ضمان أمن الأجانب والأسر متعددة الثقافات.

الجدير بالذكر أن عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية قد استمر في الزيادة، حيث بلغ مليونين و50 ألف شخص في عام 2016. ورغم أنهم يعتبرون ضمن الفئات الضعيفة عند حدوث كوارث أو حوادث أمنية نتيجة للصعوبة في التواصل اللغوي والاختلافات الثقافية، إلا أنه لم يتم حتى الآن وضع سبل فعالة لضمان أمنهم بالمقارنة مع الطبقات الضعيفة المحلية، بمن في ذلك الأطفال والمعاقون والمسنون.

ومن أجل حل هذه المشكلة، طلبت وزارة الداخلية من الجهات الحكومية المركزية والمحلية وضع سبل لضمان أمن الأجانب في الخطط الأساسية لإدارة الأمن في المستقبل.

كما قررت أيضا تطبيق خدمات اللغات الأجنبية على بوابات " دانوري" و"هاي كوريا" و"المركز الكوري لدعم القوى العاملة الأجنبية" و"نظام توظيف وإدارة الأجانب" عبر الإنترنت.

وبدءا من شهر يناير من العام القادم، سيتم إرسال الرسائل النصية حول الكوارث الطارئة باللغتين الإنجليزية والصينية عبر تطبيق "حجر أساس الأمن" الخاص بالأجانب كما ستتم الكتابة باللغة الإنجليزية مع اللغة الكورية على لوحات الإعلانات عن مرافق اللجوء من الكوارث أو الأماكن الخطرة.

بالإضافة إلى ذلك قررت الحكومة تقديم مساعدات لدعم أمن حياة الأجانب من خلال إنشاء وحدات للدفاع الذاتي للأجانب في مختلف المناطق التي يسكن فيها الكثير من الأجانب.

