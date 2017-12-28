اتخفاض قيمة تبرعات نهاية السنة

تم تنظيم الحملة السنوية لجمع التبرعات في كوريا والتي ينظمها الصندوق الاجتماعي الكوري، حيث تم جمع مبالغ مالية أقل هذا العام، بعد سلسلة الفضائح الكبرى حول سوء استخدام أموال التبرعات.

وقال الصندوق الخيري إنه جمع 208.5 مليار وون، خلال الأيام السبعة والثلاثين الماضية، متجاوزًا بذلك نصف المبلغ المستهدف بقليل.

ووفقًا لمقياس حجم التبرعات المسمى بـ"مقياس حرارة الحب"، والذي يرتفع بمقدار درجة واحدة كلما تحقق 1% من إجمالي المبلغ المستهدف، فقد سجَّل المقياس 52.2%، وهو أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات، حيث سجل 69.4% في عام 2014، و66.1% في عام 2015، خلال الفترة نفسها.

