حكومة الرئيس مون تصدر أول عفو خاص لها يشمل 6444 شخصا

أكتب :

2017-12-29 14:31:06

تحديث :

2017-12-29 18:23:47

حكومة الرئيس مون تصدر أول عفو خاص لها يشمل 6444 شخصا

أصدرت الحكومة الكورية عفوا خاصا هو الأول لها تحت إدارة الرئيس مون جيه إين، وقد شمل 6444 شخصا بمناسبة حلول العام الجديد، بمن فيهم النائب البرلماني السابق "تشونغ بونغ جو" الذي حكم عليه بالسجن بتهمة انتهاكه قانون الانتخابات.
ويعتبر منح العفو الخاص للنائب السابق "تشونغ" حالة استثنائية للعفو الذي استبعد شخصيات في القطاعين السياسي والاقتصادي.
كما شمل العفو إجراءات لتخفيض العقوبات المفروضة على مليون و650 ألف شخص من الذين انتهكوا قوانين المرور والمظاهرات.
وقالت وزارة العدل الكورية إن إصدار العفو يهدف إلى القضاء على الخلافات الاجتماعية وتحقيق الوحدة الوطنية.

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