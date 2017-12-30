الزعماء الدينيون في كوريا يدعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام

دعا الزعماء الدينيون لسبع جماعات دينية رئيسية في كوريا الجنوبية، إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وقد أصدر الزعماء الدينيون، ومن بينهم ممثلون عن البوذيين والبروتستانت والروم الكاثوليك، بيانًا مشتركًا اليوم الجمعة، يحثون فيه إدارة الرئيس "مون جيه إين" والبرلمان على إلغاء عقوبة الإعدام رسميًّا.

يأتي هذا قبل يوم واحد من مرور عشرين عامًا على تنفيذ آخر عقوبة إعدام في كوريا الجنوبية.

كما قالت الجماعات الدينية بأن عقوبة الإعدام ليست فعالة في ردع الجرائم، ولا تقدم مساعدة عملية للضحايا.

وأعادوا التأكيد على دعمهم لتعهد الرئيس "مون" في حملته الرئاسية بإلغاء عقوبة الإعدام، كما حثوا الحكومة على تخفيف عقوبة 61 نزيلًا في عنابر الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

وبالإضافة إلى ذلك، طلبوا من النواب تمرير مشروع قانون خاص بإلغاء عقوبة الإعدام، يجري إعداده لتقديمه إلى البرلمان.

كان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في كوريا الجنوبية في الثلاثين من ديسمبر عام 1997، ومن ذلك الحين، تعتبر كوريا الجنوبية قد ألغت عقوبة الإعدام عمليًّا.