مدينة سيول تحظر أكواب القهوة في الحافلات

أكتب :

2017-12-30 14:48:32

تحديث :

2017-12-30 14:48:32

مدينة سيول تحظر أكواب القهوة في الحافلات

حظرت مدينة سيول على ركاب الحافلات العامة إحضار أكواب القهوة الجاهزة أثناء ركوبهم على متنها.
وبدءًا من الخميس الماضي، بدأ سريان مرسوم معدَّل للسفر الآمن في الحافلات، يسمح للسائقين بمنع الركاب من ركوب الحافلة، إذا كان معهم أكواب القهوة الجاهزة أو أي منتجات أخرى غير نظيفة أو ذات رائحة كريهة، من شأنها أن تعترض السلامة العامة أو أن تؤثر على الركاب الآخرين.
وقال "يو كوانغ سانغ" عضو مجلس العاصمة، الذي اقترح التعديل، إن حوادث انسكاب القهوة الساخنة أو المثلجة قد انتشرت، مع زيادة الطلب على القهوة الجاهزة وانتشارها.
وقال إن الحاجة تدعو إلى لوائح لمنع مثل هذه الحوادث وما ينتج عنها من نزاعات.

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