توقعات بانخفاض سريع في عدد السكان الكوريين في سن العمل

من المتوقع أن ينخفض ​​عدد السكان في سن العمل في كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع بكثير من الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال تقرير صادر عن المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، ​​بنسبة 0,1% فى المتوسط ​​خلال العشرين عاما القادمة.

وأضاف التقرير إن هذا الانخفاض سيبلغ في كوريا الجنوبية وحدها 18,9%.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضا فقط فى عدد سكانها الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، بينما ستشهد كوريا الجنوبية انخفاضا في عدد سكانها حتى الخمسينيات من العمر.

وأوضح التقرير أن عدد السكان الكوريين في سن العمل قد شهد أول انخفاض له هذا العام، بعد أن كان قد وصل إلى 37 مليونا و630 ألف نسمة في عام 2016.