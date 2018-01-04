منح بطاقات التسجيل الفخرية في جزيرة دوك دو إلى 36 ألف شخص

أكتب :

2018-01-04 10:41:44

تحديث :

2018-01-04 10:48:48

منح بطاقات التسجيل الفخرية في جزيرة دوك دو إلى 36 ألف شخص

تجاوز عدد الذين حصلوا على بطاقات التسجيل الفخرية في جزيرة دوك دو الكورية 36 ألف شخص كوري وأجنبي. 
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجزيرة الكورية تشهد صراعات بين سيول وطوكيو لإصرار اليابان على ملكيتها.
وصرحت إدارة جزيرة دوك دو التابعة لمقاطعة شمال كيونغ سانغ الكورية بأنها بدأت في منح هذه البطاقات لـ44 شخصا في عام 2010، ثم منحتها لـ1825 شخصا في عام 2012، ثم لـ7 آلاف و623 شخصا في العام الماضي، ليبلغ عدد الحاصلين على تلك البطاقات خلال السبع سنوات الماضية 36 ألفا و493 شخصا، من بينهم ألف و214 أجنبيا من 99 دولة، بمن في ذلك 9 يابانيين.

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