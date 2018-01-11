أول دعوى قضائية جماعية بسبب هواتف آيفون في كوريا

تم رفع أول دعوى قضائية في كوريا الجنوبية لطلب تعويضات عن الخسائر الناتجة عن انخفاض قدرة هواتف آيفون القديمة.

وصرحت جمعية "مؤتمر المواطنين لسيادة المستهلكين" المدنية اليوم بأنها تقدمت بالدعوى ضد شركة آبل في الولايات المتحدة وشركة آبل كوريا، إلى محكمة سيول المركزية.

وطلبت الجمعية في دعواها تعويضات تبلغ مليونين ومائتي ألف وون كوري لكل شخص من المشاركين في الدعوى والبالغ عددهم 150، ويشمل هذا المبلغ معدل سعر كل جهاز بالإضافة إلى رسوم رفع الدعوى القضائية.

وقد بلغ عدد الراغبين في المشاركة في هذه الدعوى القضائية الجماعية ضد آيفون، والذين جمعتهم شركة "هان نوري" للمحاماة، 352 ألفا و394 شخصا حتى صباح يوم الـ9 من هذا الشهر.

وتخطط شركة هانوري لجمع المزيد من الراغبين في رفع دعوى قضائية ضد "آبل" حتى اليوم، وستحدد أسلوب الدعوى في غضون هذا الشهر، من أجل إقامة الدعوى القضائية الجماعية.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة بشكل رئيسي فيما إذا كان "تحديث خفض القدرة" الذي أجرته شركة آبل يهدف عمدا إلى زيادة المبيعات.

ويقول الخبراء إنه إذا ثبت أن آبل كانت متعمدة، فسيعرضها ذلك آبل لانتقادات اجتماعية ويؤثر إلى حد ما على قرار المحكمة.

ومن المتوقع أن تشهد كوريا المزيد من الدعاوي القضائية ضد آبل لطلب تعويضات خلال الفترة القادمة.