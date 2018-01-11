تحقيقات في مراكز التعاملات بالنقود الافتراضية

تجري الشرطة الكورية تحقيقات حاليا مع مركز "كوين وون" للتعاملات بالنقود الافتراضية.

ويحقق فريق الإنترنت التابع لهيئة الشرطة في جنوب مقاطعة كيونغ كي مع مسؤولي الشركة بتهمة مخالفة القانون الخاص بصناعة المال والاستثمار، كما يستدعي بعض الأعضاء الذين استخدموا خدمات الشركة باعتبارهم شهودا.

وتشك الشرطة في أن خدمة التعاملات للأرباح الهامشية التي قدمتها الشركة تكتسب طبيعة المقامرة.

ومن ناحية أخرى، تبين أن هيئة الضرائب الوطنية بدأت في إجراء تحقيقات مع مركز "بيت سوم " للتعاملات بالنقود الافتراضية. طبقا للشركة، أجرت الهيئة الوطنية للضرائب تحقيقات ميدانية في مقر الشركة في جنوب العاصمة سيول أمس. وتبين أن محققي الهيئة قد استولوا على البيانات المتعلقة بالتعاملات بالنقود الافتراضية.

ويرى بعض المراقبين أن هذه التحقيقات بواسطة هيئة الضرائب تتعلق بتحرك الحكومة نحو فرض ضرائب على النقود الافتراضية.

وفيما يتعلق بهذه القضية، أعرب "بارك سانغ كي" وزير العدل في حوار صحفي عقده بمناسبة العام الجديد اليوم عن موقف صارم، وقال إن الوزارة تستهدف حتى إغلاق مراكز التعاملات بالنقود الافتراضية.