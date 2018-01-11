النيابة تداهم مقر شركة داس لقطع غيار السيارات

داهم وكلاء النيابة اليوم الخميس مقر شركة قطع غيار السيارات "داس"، لتسليط الضوء على مزاعم جمع الشركة 12 مليار وون في صورة أموال مشبوهة ورشاوى.

وصرح مكتب المدعي العام لمنطقة شرق سيول اليوم الخميس بأن المحققين داهموا مقر الشركة ونحو عشرة مكاتب أخرى تقع في مدينة "كيونغ جو" بمقاطعة "كيونغ سانغ"، في الساعة 10 صباحًا.

وتأتي هذه المداهمات بعد 16 يومًا من بدء فريق من وكلاء النيابة تحقيقات حول الشركة التي يُشتبه في انتمائها إلى الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك".

ويشتبه في أن الشركة كانت تدير أموالًا مشبوهة بأسماء مستعارة، بعد أن تم الكشف في عام 2008 عن 12 مليار وون من حسابات مختلفة تحت 17 اسمًا، تم تحويلها إلى الشركة.

ويسعى وكلاء النيابة إلى تأمين أدلة جديدة لتحديد ما إذا كان قد تم اختلاس 12 مليار وون على مستوى فردي، أم بشكل ممنهج في الشركة.

ويتوجه الانتباه إلى الأدلة التي ستحرزها حملة المداهمات، وما إذا كانت ستكشف عن كون الرئيس السابق "لي" هو المالك الحقيقي للشركة.

