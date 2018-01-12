موجة البرودة القارسة تجتاح كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالى

اجتاحت موجة البرودة القارسة جميع أنحاء كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي، مما أدى لزيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التدفئة.

وطالب مركز تداول الطاقة الكهربائية الشركات الكورية بتقليل حجم استهلاك الكهرباء من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الجمعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي أيضا.

وكان مركز تداول الطاقة الكهربائية قد طالب الشركات بتقليل حجم استهلاك الكهرباء خمس مرات في العام الماضي، منها مرتان في شهر يوليو، و3 مرات في شهر ديسمبر.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تشهد الآن موجة برودة غير معتادة، أدت إلى تجميد عدة مناطق لدرجة أنها تسببت في اضطرابات كبرى في الحركة الجوية والبحرية والبرية.

وقد انخفضت درجة الحرارة صباح اليوم الجمعة في إقليم "آن هونغ" في بلدة "هونغ سونغ" بمقاطعة كانغ وون إلى 24.8 درحة تحت الصفر، وفي سيول 15.1 درجة تحت الصفر.