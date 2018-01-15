بلدية العاصمة سيول تصدر إجراءات طارئة للحد من الغبار الناعم

أكتب :

2018-01-15 12:46:14

تحديث :

2018-01-15 15:57:53

بلدية العاصمة سيول تصدر إجراءات طارئة للحد من الغبار الناعم

أصدرت بلدية العاصمة سيول أمس الأحد إجراءات طارئة للحد من الغبار الناعم بناء على التوقعات بزيادة كثافة الغبار الناعم في سيول خلال اليومين القادمين.
وبموجب هذه الإجراءات، يتم توفير المواصلات العامة، بما في ذلك الحافلات ومترو الأنفاق، مجانا اليوم الاثنين في ساعات الازدحام المروري. 
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار إجراءات طارئة للحد من الغبار الناعم وتوفير المواصلات العامة مجانا للمواطنين، منذ تطبيق هذا النظام يوم الأول من شهر يوليو من العام الماضي.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة البيئة وبلديتا سيول وإنتشون وحكومة مقاطعة كيونغ كي عن تطبيق نظام الحد الطارئ من الغبار الناعم على مدينتي سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين.
وبموجب هذا النظام، يتم تطبيق نظام قيادة متناوب يقضي بعدم تسيير سيارات موظفي الهيئات الإدارية والعامة والتي تحمل لوحات ترخيص تنتهى بأرقام زوجية اليوم الاثنين.

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