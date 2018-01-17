بلدية سيول تتخذ إجراءات طارئة لخفض الغبار الدقيق مرة أخرى

استمرت الإجراءات الطارئة الهادفة لتخفيض كمية الغبار الدقيق في أجواء العاصمة الكورية سيول اليوم لليوم الثاني على التوالي، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تنفيذ هذه الإجراءات، بعد المرة الأولى التي كانت أول من أمس الاثنين.

وحسب هذه الإجراءات، يتم تطبيق نظام خاص بعدم قيادة السيارت التي تنتهي بأرقام زوجية التابعة للجهات الإدارية والعامة في منطقة العاصمة، كل يومين، كما يتم تشغيل وسائل المواصلات العامة بالمجان في أوقات الذهاب إلى العمل أي من الصباح الباكر وحتى الساعة التاسعة صباحا، والعودة إلى البيوت من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة مساء.

ونتيجة لتحليل نتائج تنفيذ نظام الإعفاء من رسوم وسائل المواصلات العامة يوم الخامس عشر من هذا الشهر، تبين أن حجم المرور في مدينة سيول انخفض بنسبة 1.8% بالمقارنة مع ما كان عليه قبل أسبوع واحد.

ويشير البعض إلى أن تنفيذ هذا النظام لم يسفر عن نتائج تذكر بالمقارنة مع إنفاق حوالي 4 مليارات و800 مليون وون من الميزانية، إلا أن بلدية سيول قالت إنها سوف تستمر في تنفيذ هذا النظام، مؤكدة على أن التجاوب القليل أفضل من عدم التجاوب على الإطلاق.