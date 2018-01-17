رقم قياسي في عدد الرجال المسؤولين عن تربية الأطفال في كوريا

شهدت كوريا زيادة سريعة في عدد الرجال الذين يتحملون مسؤولية تربية الأطفال أو ترتيب الشؤون المنزلية، بينما شهدت انخفاضا في عدد النساء اللائي يقمن بترتيب الشؤون المنزلية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم، حيث أوضح أن عدد الرجال الذين يتحملون مسؤولية تربية الأطفال أو ترتيب الشؤون المنزلية فقط من بين السكان الذين لا يمارسون أنشطة اقتصادية، قد بلغ حوالي 170 ألف شخص في العام الماضي، ليسجل رقما قياسيا منذ بدء إجراء تلك الإحصاءات في عام 2003.

وبلغ عدد الرجال الذي يقومون بترتيب الشؤون المنزلية 166 ألفا، بينما بلغ عدد الرجال الذين يقومون بتربية أطفالهم حوالي 4 آلاف.

وبلغ عدد النساء اللاتي يقمن بتربية الأطفال أو ترتيب الشؤون المنزلية فقط 6 ملايين و945 ألفا في العام الماضي، ليستمر في الانخفاض.

تجدر الإشارة إلى أن عدد هؤلاء النساء كان قد بلغ 7 ملايين و143 ألفا في عام 2014، وقد انخفض لأول مرة بالمقارنة مع العام السابق ثم استمر في الانخفاض للعام الرابع على التوالي.

وأوضح التقرير أن عدد الرجال الذين يتحملون ترتيب الشؤون المنزلية فقط دون القيام بأعمال أخرى بعد التقاعد عن العمل مستمر في الزيادة.



ويرجع السبب الرئيسي في زيادة هذا النوع من الرجال وانخفاض هذا النوع من النساء إلى تقدم سن عدد السكان الكوريين، إلى جانب زيادة نسبة توظيف النساء خاصة في الثلاثينيات من العمر.

وقالت "جونغ سون مي" العضوة المتخصصة في المعهد الكوري لدراسات العمل إن تغيير الجو الاجتماعي حول المساواة بين الجنسين يمثل سببا آخر في هذه الظاهرة.