استجواب رئيس مجموعة هيوسونغ لمدة 20 ساعة

عاد "تشو هيون جون" رئيس مجموعة "هيوسونغ" إلى منزله صباح اليوم الخميس، بعد استجوابه من قبل النيابة العامة لمدة 20 ساعة تقريبًا، في اتهامات بفساد مالي بقيمة 10 مليارات وون، أي ما يعادل حوالي 9.3 مليون دولار.

وقال فريق المحققين في مكتب النيابة العامة في سيول إنهم سمحوا لرجل الأعمال بالانصراف إلى منزله في الساعة 5:30 صباحًا، بعد استجوابه الذي بدأ في الساعة 9:30 من صباح اليوم السابق.

وقد أنكر "تشو" التهم الموجهة إليه، والتي تتركز في أنه قيامه بإنشاء صندوق سري بقيمة 10 مليارات وون، من خلال شركة صورية، من عام 2010 وحتى عام 2015.

وقد ادعت مجموعة "هيوسونغ" أن الادعاءات الموجهة ضده مجرد ظنون.

وقال فريق التحقيق إنه سيدقق بعناية في إجابات "تشو"، قبل اتخاذ قرار فيما إذا كان سيطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

