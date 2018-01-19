تخفيض حجم الجيش الكوري الجنوبي إلى مستوى نصف مليون جندي

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتخفيض حجم الجيش وتقليل فترة الخدمة العسكرية الإلزامية.

جاءت هذه الخطة في تقرير قدمته وزارة الدفاع اليوم الجمعة لرئيس الوزراء "لي ناك يون"، حيث قالت الوزارة إنه سيتم تخفيض حجم الجيش الكوري من 610 آلاف جندي إلى مستوى 500 ألف جندي حتى عام 2022.

وأضافت أنه سيتم تقليل فترة الخدمة العسكرية الإلزامية على مراحل من 21 شهرا إلى 18 شهرا، كما ستقوم بزيادة عدد المجندات

لتبلغ نسبتهن 8.8% من إجمالي عدد الجنود، حتى عام 2022.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إنشاء ثلاث وحدات عسكرية هجومية لتقوم بالسيطرة على الأهداف العسكرية الرئيسية في كوريا الشمالية بشكل سريع.