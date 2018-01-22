حرق العلم الكوري الشمالي خلال مظاهرات ضد مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ

تم حرق العلم الكوري الشمالي وصورة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال مظاهرات نظمها حزب الوطن الكوري في ميدان محطة سيول للسكك الحديدية عند وصول الوفد الفني الكوري الشمالي إلي المحطة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين قادما من مدينة كانغ ننغ.

وفي مؤتمر صحفي عقده الحزب اليوم، قال إن أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية أصبحت حدثا يتم فيه الدعاية لنظام كوريا الشمالية والاعتراف بامتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية.

وأضاف أن استخدام علم شبه الجزيرة الكورية بدلا من العلم الكوري الجنوبي "تيه غوك كي" الذي يرمز لسيادة كوريا الجنوبية في أولمبياد بيونغ تشانغ، ومشاركة فريق من المشجيين الكوريين الشماليين، ستقلل من الجهود التي بذلها مواطنو مقاطعة كانغ وان ومدينة بيونغ تشانغ لاستضافة أولمبياد بيونغ تشانغ.

