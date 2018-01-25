حظر بيع المشروبات التي تحتوى على كافيين في المدارس

قالت هيئة سلامة الغداء والدواء الكورية اليوم الخميس إن اللجنة البرلمانية لشؤون الصحة والرفاهية قد وافقت مؤخرا على مشروع قانون معدل خاص بشأن إدارة سلامة عادات الأكل لدى الأطفال.

ويقضى هذا القانون بحظر بيع المشروبات التي تحتوى على كميات كبيرة من الكافيين داخل المدارس في جميع المراحل، الابتدائية والإعدادية والثانوية، في البلاد.

ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون المعدل حيز التنفيذ في شهر يوليو القادم إذا تمت الموافقة عليه في اللجنة البرلمانية للشؤون التشريعية، والمصادقة عليه في جلسة عامة للبرلمان.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن شرب المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وعلى رأسها القهوة، بشكل منتظم ومفرط قد يتسبب في أعراض جانبية مضرة بالصحة، بما في ذلك الدوخة وخفقان القلب واضطرابات النوم ، بالإضافة إلى التوتر العصبي.

