درجة الحرارة الحسية في سيول تبلغ 25 درجة تحت الصفر

أكتب :

2018-01-26 11:23:37

تحديث :

2018-01-26 15:19:22

درجة الحرارة الحسية في سيول تبلغ 25 درجة تحت الصفر

بلغت درجة الحرارة في سيول 17.5 درجة مئوية في الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، بينما بلغت درجة الحرارة الحسية 25.1 درجة تحت الصفر نتيجة للرياح الشديدة.
وكانت درجة الحرارة في سيول قد بلغت 14.6 درجة تحت الصفر يوم الثلاثاء الماضي، و16.3 درجة تحت الصفر يوم الأربعاء الماضي، و16.4 درجة تحت الصفرأمس الخميس.
ومع الاستمرار في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية الناجم عن البرودة القارسة التي تجتاح كوريا الجنوبية، طالب مركز تداول الطاقة الكهربائية الشركات الكورية بتقليل حجم استهلاك الكهرباء من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الجمعة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها مركز تداول الطاقة الكهربائية تقليل استهلاك الكهرباء لليوم الثالث على التوالي.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر ظاهرة البرودة القارسة حتى الأسبوع القادم.

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