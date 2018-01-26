الشركات الكورية ترشِّد استهلاك الكهرباء وسط موجة البرد القارس

حثت كوريا الجنوبية الشركات المحلية على خفض استهلاكها للكهرباء، لليوم الثاني على التوالي، مع ارتفاع الطلب على التدفئة، بسبب درجات الحرارة شديدة الانخفاض.

وقالت شركة الكهرباء الكورية إنها طلبت من الشركات المشاركة في نظام الاستجابة خفضَ استهلاكها مرتين أمس الخميس، بين الساعة 9:00 و11:30 صباحًا، وبين الساعة 4:00 و6:00 مساءً.

وقد اتُّخذ إجراء مماثل بين الساعة 9:00 و11:30 صباح الأربعاء الماضي.

ووفقًا للسلطات، فقد أدى هذا الإجراء إلى توفير 3.2 مليون كيلو وات من الكهرباء، بارتفاع قيمته 2.7 مليون كيلو وات عن اليوم الذي سبقه.

ويمكن للشركات المشاركة في نظام الاستجابة أن تبيع الكهرباء التي توفرها، أو تحصل على تعويض عنها. وتشارك في هذا النظام نحو 3580 شركة كورية جنوبية.

وفي الوقت نفسه، سجل الطلب اليومي على الكهرباء رقمًا قياسيًّا لليوم الثاني على التوالي، بقيمة 87.25 مليون كيلو وات.



