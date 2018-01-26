وفاة 37 شخصا في حريق في مستشفى بجنوب كيونغ سانغ

لقى 39 شخصا حتفهم وأصيب 136 آخرين، من بينهم 18 في حالة خطرة، إثر نشوب حريق في مستشفى "سيجونغ" في مدينة "ميريانغ" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ صباح اليوم الجمعة.

وقالت السلطات المختصة إن الحريق بدأ في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم في غرفة الطوارئ الواقعة في الطابق الأول من المستشفى.

وكان في المستشفى وقت وقوع الحريق أكثر من 190 مريضا، معظمهم مصابون بأمراض الأوعية الدموية الدموية والسكتة الدماغية، وقد تعرض المرضى الذين كانوا في الطابقين الثاني والثالث من المستشفى للدخان الناتج عن الحريق الأمر الذي تسبب في وفاة بعضهم.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بينما يواصل رجال الإطفاء عمليات البحث داخل المبنى.

