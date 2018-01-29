متوسط سن التقاعد في كوريا الجنوبية يتجاوز 61 عاما

تبين أن متوسط سن التقاعد في كوريا الجنوبية تجاوز 61 عاما في العام الماضي نتيجة لبدء تطبيق القانون االخاص برفع سن التقاعد إلى 60 عاما.

وطبقا لنتائج مسح أجرته وزارة العمل والتوظيف خلال الفترة من شهر يونيو وحتى شهر نوفمبر من العام الماضي على 20 ألف شركة كورية، بلغ متوسط سن التقاعد فيها 61.1 عاما.

وكانت الحكومة الكورية قد أجرت تعديلا على القانون الخاص بتعزيز العمالة للمسنين في شهر مايو من عام 2013 والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 60 عاما، وقد تم تطبيق هذا القانون على الشركات والهيئات العامة التي يتجاوز عدد عمالها 300 شخص، بدءا من عام 2016.

