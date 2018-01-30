استجواب مسؤولي مستشفى سيجونغ حول حادث الحريق الأخير

تقوم الشرطة حاليا باستجواب كبار المسؤولين في مستشفى "سيجونغ" فى مدينة "مير يانغ" بمقاطعة "كيونغ سانغ"، حول حادث الحريق فى المستشفى الأسبوع الماضي الذى أسفر عن مصرع 39 شخصا وإصابة 151 آخرين.

وفي هذا السياق داهمت قوات الشرطة أمس الاثنين عشرة مواقع، بما في ذلك إدارة المؤسسة المسؤولة عن تشغيل المستشفى، ومنزل المدير العام للمؤسسة الذي يدعى "سون".

وتعتقد الشرطة أن "سون" لديه صلة بأعمال إدارة المستشفى بشكل عام، بما فى ذلك إعادة ترميم وتشكيل مبنى المستشفى بشكل غير قانوني.

وقد فرضت الشرطة حظرا على سفر "سون" وثلاثة مسؤولين آخرين، من بينهم مدير المستشفى والمسؤول عن إدارة السلامة.

ومن المتوقع أيضا تقوم الشرطة باستدعاء مسؤولين آخرين ضمن تحقيقاتها في الحادث.