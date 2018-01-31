عقد اجتماع سداسي يضم العمال وأصحاب العمل والحكومة

عقد اليوم اجتماع سداسي شارك فيه ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومة في منطقة "جونغ نو" في سيول اليوم من أجل مناقشة سبل تعديل اللجنة التي تضم العمال وأصحاب العمل والحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن حضور نقابتي العمال الرئيسيتين معا إلى هذا الاجتماع يأتي لأول مرة منذ 8 سنوات وشهرين، اي منذ الاجتماع المماثل الذي عقد في الخامس والعشرين من نوفمبر من عام 2009 من أجل مناقشة مسألة تعدد نقابات العمال.

وحضر اجتماع اليوم ستة مسؤولين، وهم: "مون سونغ هيون" رئيس لجنة العمال وأصحاب العمل والحكومة، و"كيم جو يونغ" رئيس اتحاد النقابات العامة الكورية، و"كيم ميونغ هوان" رئيس نقابة العمال الديمقراطية، و"بارك بيونغ وون" رئيس الاتحاد الكوري لأصحاب العمل، و"بارك يونغ مان" رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، و"كيم يونغ جو" وزير التوظيف والعمل.

وبعد أن تبادل المشاركون التحيات، بدؤوا في طرح آرائهم حول تحديد موضوعات النقاش، بما فيها سبل تعديل لجنة العمال وأصحاب العمل والحكومة، وجداول الأعمال المستقبلية.

ومن المتوقع أن تجري مناقشات حامية بين الأطراف الثلاثة في الاجتماعات المستقبلية حول تغيير هيكل صنع القرار داخل اللجنة، وتوسيع الأطراف المشاركة فيها لتشمل ممثلين عنن النساء والشباب والعمال غير الدائمين، وتحديد موضعات النقاش، وغيرها.

ويذكر أن نقابتي العمال الرئيسيتين في كوريا قد أكدتا مجددا على ضرورة تعديل قانون العمل من أجل تقليل ساعات العمل الأسبوعية إلى 52 ساعة.

