المحكمة تصدر قرارا بمصادرة 2.4 مليار وون من عملة بيتكوين

أصدرت المحكمة قرارا بمصادرة عملات بيتكوين ناتجة عن أرباح غير مشروعة.

وأصدرت محكمة "سو وان" أمس قرارا بمصادرة العملات الافتراضية التي اكتسبها رجل يعرف باسم العائلة "آن"، من خلال تشغيل موقع غير قانوني للمواد الإباحية.

وقالت المحكمة إن المصادرات تتمثل عادة في الممتلكات الملموسة أو غير الملموسة ذات القيمة بما فيها الأموال والأسهم، مشيرة إلى أن بيتكوين تنتمي إلى هذه الممتلكات حسب الأفكار العامة الاجتماعية.

وأضافت المحكمة أن تنفيذ الأنشطة الاقتصادية التي تعطي قيمة إلى بيتكوين يمثل أساسا لقرار المصادرة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم النقود الافتراضية التي ستتم مصادرتها بناء على هذا القرار 191 بيتكوين، أي حوالي 2.4 مليار وون كوري، حيث يبلغ سعر الوحدة من عملة بيتكوين حوالي 12 مليونا و600 ألف وون.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم يعد الأول من نوعه في مجال الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعملات الافتراضية التي يتم تبادلها في شكل ملف إلكتروني.

لكن المحكمة شددت في الوقت نفسه على أن هذا القرار لا يمثل أساسا لإمكانية اعتبار بيتكوين قيمة محكمة.

