إخلاء 300 شخص بسبب حريق في مستشفى سيفيرانس في سيول

اندلع حريق في أحد أكبر المستشفيات في كوريا صباح اليوم مما أدى إلى إخلاء حوالي 300 من المرضى وعائلاتهم وموظفي المستشفى، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتعتقد سلطات الأطفاء أن الحريق الذي وقع في مستشفى "سيفيرانس" في منطقة "سين تشون" في غرب سيول، قد نجم عن قصر في دائرة كهربائية في أحد المطاعم في الطابق الثالث من المبنى الرئيسي.

وقد اندلع الحريق في حوالي الساعة 7:56 صباحا، وتم إخماده تماما في الساعة العاشرة صباحا. ووفقا للسلطات لم يصب أحد، لكن ثمانية أشخاص كانوا داخل المبنى قد استنشقوا دخان الحريق وتم نقلهم إلى أقسام أخرى في مجمع المستشفى. ويعتقد المسؤولون أن بعض الدخان مازال موجودا في الطوابق من الثاني إلى الخامس من المبنى، لكنه لم ينتشر إلى أعلى من ذلك. وأوضحت إدارة المستشفى أن غرف استشارة المرضى الخارجيين وأجنحة المرضى تبدأ من الطابق السابع.

ويأتي هذا الحريق بعد وقوع حريق قاتل في مبنى تجاري في "جيه تشون" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" في شهر ديسمبر الماضي وأسفر عن مصرع 29 شخصا، وحريق آخر في مستشفى في مدينة "ميريانغ" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" الشهر الماضي، وأسفر عن مصرع 40 شخصا.