زيادة عدد الطلاب الأجانب في كوريا الجنوبية بنسبة 18.8%

سجل معدل الزيادة في عدد الطلاب الأجانب في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق.

وطبقا لتقرير صادر عن المعهد الوطني للتعليم الدولي التابع لوزارة التعليم الكورية، اليوم الاثنين، بلغ عدد الطلاب الأجانب الذي يدرسون في كوريا الجنوبية 123 ألفا و858 شخصا حتى شهر أبريل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 18.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.

وأشار التقرير إلى أن 72 ألفا و232 من بين أولئك الطلاب هم في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بينما العدد المتبقي البالغ 51 ألفا و282 يحضرون برامج تعليمية لأغراض لا تتعلق بالحصول على شهادات جامعية.

وكان عدد الطلاب الأجانب في كوريا قد شهد تراجعا خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014، ثم ارتفع للعام الثالث على التوالي منذ عام 2015، حيث بلغت نسبة ارتفاعه 7.6% في عام 2015، و14.2% في عام 2016.

وقد احتل الطلاب الصينيون المركز الأول من بين الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كوريا الجنوبية حيث بلغ عددهم 68 ألفا و184، وتلتها كل من فيتنام ومنغوليا واليابان والولايات المتحدة.



