قانون الموت الرحيم في كوريا الجنوبية يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون الموت الرحيم في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ أمس الأحد.

وبموجب هذا القانون، يحق للمصابين بأمراض السرطان والإيدز وتصلب الكبد المزمن والانسداد الرئوي المزمن في مرحلها الأخيرة، رفض الحصول على العلاج لإطالة حياتهم، وذلك بشرط أن تكون فرص شفائهم معدومة أو قليلة.

الجدير بالذكر أن العلاج الخاص بإطالة الحياة يقتصر على أربعة مجالات فقط، وهي: الإنعاش القلبي الرئوي، وغسيل الكلي، واستخدام الأدوية المضادة للسرطان، وارتداء جهاز للتنفس الاصطناعي.

ومن أجل رفض الحصول على العلاج الطبي لإطالة الحياة ، يتعين على المريض الحصول على استشارة للتوجيهات المتقدمة المتعلقة بالعلاج الخاص بإطالة الحياة وتسجيلها، ووضع خطط مكتوبة لهذا النوع من العلاج وتنفيذها، وبرمجة التوجيهات المتقدمة والخطط المكتوبة في نظام كمبيوتر.

ويمكن لكل المواطنين البالغين الحصول على استشارات وتسجيل توجيهاتهم بغض النظر عما إذا كانوا مرضى أم لا.

وكانت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قد أجرت مشروعات تجريبية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي استعدادا للتنفيذ الامثل لقانون الموت الرحيم.





