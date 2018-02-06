أضرار جسيمة بسبب سقوط ثلوج كثيفة على جزيرة جيجو

تشهد جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية بعض الأضرار الناجمة بسبب استمرار الثلوج الكثيفة والطقس البارد.

وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن جبل هاللا استقبل في الساعة الثامنة من صباح اليوم 99.5 سنتيمتر من الثلوج، بينما سقط نحو 40 سنتيمتر من الثلوج على منطقة "آرا" في مدينة "جيجو".

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية إشعارات وتحذيرات من الثلوج الكثيفة في المناطق الجبلية في الجزيرة منذ يوم السبت، وكذلك في الجزءين الشرقي والشمالي من الجزيرة.

كما أرسلت تحذيرات من الرياح القوية بدءا من الساعة السادسة من صباح اليوم.

وقد أدى استمرار تساقط الثلوج الكثيفة والموجة الباردة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمرافق والمنتجات الزراعية في الجزيرة.

ووفقًا لما ذكرته مدينة "جيجو" ومدينة "صو كويبو"، فإن 412 مزرعة فواكه حمضية قد عانت من الثلوج الكثيفة والطقس البارد المستمر منذ يوم التاسع من يناير.

