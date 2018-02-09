النيابة تبدأ في جمع قضايا سوء السلوك الجنسي الداخلية

بدأت النيابة العامة في جمع القضايا التي لم يُبلَّغ عنها المتعلقة بسوء السلوك الجنسي داخل النيابة، في أعقاب ادعاءات المدعية العامة "سيو جي هيون" بأنها تعرضت للتحرش الجنسي، من قبل رئيسها السابق في الماضي.

ووفقًا لما ذكرته النيابة وعدد من القانونيين، فقد قامت فرقة عمل داخلية شُكِّلت من أجل التحقيق في القضية بنشر إشعار في المنتدى الداخلي الخاص بالنيابة، تحث المدعيات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي في العمل بالإبلاغ عن تلك القضايا.

وقيل إن الإشعار تضمن التأكيد على حماية جميع المبلغين، واحترام مطالباتهم.

تأتي هذه الخطوة بعد تعهد المدعي العام في البلاد بإجراء تحقيق شامل في مزاعم التحرش الجنسي في النيابة العامة.

وبينما أصدر المدعي العام "مون مو إيل" أمره بتشكيل فرقة العمل الأسبوع الماضي، فقد قال إن النيابة سوف تحقق في كل حالة على حدة.

