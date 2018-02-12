زلزال يضرب مدينة بوهانغ في كوريا الجنوبية

أكتب :

2018-02-12 11:09:01

تحديث :

2018-02-12 11:21:31

زلزال يضرب مدينة بوهانغ في كوريا الجنوبية

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر مدينة "بوهانغ" الكورية الجنوبية في الساعة الخامسة و3 دقائق من صباح أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة 36 شخصا بجروح، ووقوع أضرار في بعض المباني.
وقالت هيئة الأرصاد الحوية الكورية إن مركز الزلزال يبعد حوالى 5 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة "بوهانغ".
وأضافت أن هذا الزلزال يعتبر ضمن الهزات الارتدادية للزلزال الذي كانت مدينة "بوهانغ" قد تعرضت له في شهر نوفمبر الماضي وبلغت قوته 5.4 درجة، والذي تبعته 67 هزة ارتدادية خلال 15 يوما من وقوعه.
وقد زاد عدد الهزات الارتدادية في "بوهانغ" ليصل إلى 14 هزة في شهر فبراير الجاري فقط، مما يشير إلى احتمال تعرض المدينة لهزات ارتدادية عنيفة في أي وقت.

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