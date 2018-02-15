بدء تنقلات الكوريين إلى قراهم بمناسبة عيد رأس السنة القمرية

بدأ المواطنون الكورين اليوم في التنقل إلى قراهم قبل يوم واحد من إجازة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، "سول"، وهو ما يطلق عليه في كوريا عبارة "التنقل القومي الكبير لمواطني سيول".

وبدأت محطة سيول للقطار منذ وقت مبكر من اليوم تزدحم بالمواطنين الذين يرغبون في زيارة قراهم بصحبة أسرهم وهم يحملون حقائب السفر وطرود الهدايا. وفي محطة سيول للأوتوبيسات السريعة في جنوب سيول تم بيع معظم تذاكر الأوتوبيسات منذ الصباح الباكر.

وقد خصصت وزارة الأراضي والنقل الفترة من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم كفترة خاصة لتوفير وسائل المواصلات في إجازة العيد، متوقعة أن يبلغ عدد المتنقلين في هذه الفترة 32 مليونا و740 ألف شخص إجماليا، وبمعدل 6 ملايين و550 ألف شخص يوميا.

كما ازدحم مطار إنتشون الدولي بالكوريين المسافرين إلى الخارج لقضاء إجازة رأس السنة القمرية الجديدة. وتوقعت مؤسسة مطار إنتشون الدولي أن يستخدم المطارَ اليوم 182 ألفا و943 شخصا، بينما سيبلغ عدد مستخدميه خلال 6 أيام من الإجازة التي ستستمر حتى يوم الأحد حوالي 940 ألف شخص، بمعدل 187 ألفا و961 شخصا يوميا، بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة مع العام الماضي الذي بلغ فيه المعدل اليومي 173 ألفا و858 شخصا.

وقال مسؤول في مؤسسة مطار إنتشون إن درجة الازدحام في المطار غير عالية نتيجة لافتتاح مبنى الركاب الجديد وتوزيع المسافرين على المبنيين وزيادة قدرة الاستيعاب، وطالب زوار المطار باستخدام مختلف وسائل المواصلات العامة والخدمات الآلية بشكل فعال.



