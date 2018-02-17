تشديد قيود التأشيرات للكوريين في الخارج الذين لم ينهوا خدمتهم العسكرية

طبقا لما ذكرته وزارة العدل الكورية اليوم الجمعة، سيدخل القانون المعدل الخاص بالهجرة والوضع القانوني للكوريين المقيمين في الخارج حيز التنفيذ في شهر مايو القادم.

وبموجب هذا القانون، سيتم الحد من إصدار تأشيرات دخول للكوريين المقيمين في الخارج الذين لم يكملوا خدمتهم العسكرية الإلزامية وتخلوا عن الجنسية الكورية، على أن يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول لكوريا بعد بلوغهم 41 عاما.

وينص القانون الحالي على الحد من إصدار تأشيرات الدخول للكوريين المقيمين في الخارج الذين تخلوا عن الجنسية الكورية وحصلوا على جنسيات أجنبية من أجل التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية، إلى أن يبلغوا من العمر 38 عاما.

وأشار تقرير صادر عن وزارة العدل إلى أن عدد الكوريين المقيمين في الخارج الذين حصلوا على تأشيرات الدخول للإقامة في كوريا الجنوبية، قد بلغ 415 ألفا و121 شخصا في نهاية العام الماضي، أي 19% من إجمالي عدد الأجانب المقيمين في كوريا.



