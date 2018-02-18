ازدحام الطرقات السريعة بالعائدين إلى منازلهم

في اليوم الثالث لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة في كوريا الجنوبية، ازدحمت حركة المرور في الطرق السريعة الرئيسية بالبلاد وذلك مع عودة المسافرين إلى منازلهم بعد الانتهاء من مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة في مواطنهم الأصلية.

هذا ووفقا للمؤسسة الكورية للطرق السريعة، فإنه من المتوقع ان تستغرق الرحلة بين بوسان وسيئول 7 ساعات و 40 دقيقة وذلك للذين غادروا بوسان في حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم. في حين انه من المتوقع ان تستغرق الرحلة من موكبو على الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة الكورية حوالي 6 ساعات و 40 دقيقة، و 3 ساعات و 20 دقيقة من غانغ نيونغ.

يذكر ان مؤسسة ادارة الطرق السريعة الحكومية قالت إن الازدحام في بعض الطرق السريعة بدأ في الساعة الـ 6:30 صباح اليوم السبت، وانتشر ليعم كل الطرق السريعة ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا، وأضافت الوكالة الحكومية ان ظهر اليوم سيشهد ذروة الازدحام في حين ان صباح غدا الأحد ستقل فيه حدة الزحام.

الجدير بالذكر انه من المتوقع ان تعود إلى العاصمة سيئول حوالي 440 الف سيارة من المقاطعات والمناطق المحيطة وذلك حتى منتصف ليل السبت.

