تكاليف السمنة اجتماعيا واقتصاديا في كوريا تزيد عن 8 مليارات دولار

تبين أن المجتمع الكوري يتحمل أكثر من 9 تريليونات وون سنويا، أي حوالي 8,1 مليار دولار، كتكاليف اجتماعية واقتصادية ناتجة عن السمنة.

وطبقا لتقرير أعدته المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي مؤخرا، تضاعفت التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن السمنة في البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية، من 4 تريليونات و765 مليار و400 مليون وون في عام 2006، إلى 9 تريليونات و150 مليارا و600 مليون وون في عام 2015.

وحسب فئات تكاليف أمراض السمنة، مثلت تكاليف الرعاية الطبية 58.8%، وتكاليف الوفاة المبكرة 17.9%، وتكاليف الخسائر الإنتاجية 14.9%، وتكاليف مساعدة المرضى 5.3%، وتكاليف المرور 3.1%.

كما تبين أن احتمال إصابة الرجال الذين يعانون من السمنة بمرض السكري كان أعلى بـ2.52 ضعف بالمقارنة مع الرجال ذوي الأوزان العادية، بينما كان احتمال إصابة السيدات السمينات بالسكري أعلى بـ2.64 ضعف بالمقارنة مع السيدات ذوات الأوزان العادية.

